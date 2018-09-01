Наши девушки

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Расписание

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Пт.
Сб.
Вс.
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Сабина
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Софья
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Василиса
Алиса
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Кальяны
В каждом нашем салоне вы можете покурить кальян во время программы массажа
Тапочки, гель для душа, махровое полотенце
Одноразовое постельное, бесплатно включены в любую из программ
50 грамм виски с лимоном
Виски с лимоном или коньяк на красиво поданном подносе
Накопительная карта
При покупке программы от 4000 рублей вы получаете накопительную карту с бонусами и ништяками
Чистота в салонах
Хочешь скидку 1000руб?
Котик, оставь свой телефон и мы расскажем как её получить!

Популярные программы эро-массажа

Эротический соблазн
Включено
Душ с девушкой «ДО и ПОСЛЕ»
Эротический массаж, с доведением до удовольствия
Расслабляющий массаж
Прикосновения
1час / 5 500 рублей. После 22:00 вых-е и праздничные дни 5 950 руб.
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Повелитель времени
Включено
Душ до и после в компании прекрасной девушки
Две и более эротических частей, с доведением до удовольствия
Расслабляющий массаж
Массаж Лингам
Массаж шеей
Жемчужное ожерелье
Прикосновение
2 ч. / 14 500 рублей. После 22:00 вых-е и праздничные дни 15 400 рублей.
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Все программы

Знакомство с девушками в Новосибирске

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